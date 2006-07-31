Замість проїзного - платіжна картка

Київська влада планує ввести єдиний платіжний документ для мешканців столиці – пластикову картку, за допомогою якої кияни зможуть не лише отримувати зарплату, пенсію, стипендію чи розраховуватися за покупки, а й їздити у міському пасажирському транспорті.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, введення такої картки передбачається у рамках програми запровадження нової системи керування дорожнім рухом та комунальним транспортом столиці.

Планується, що вартість поїздки зніматиметься спеціальними електронними пристроями в залежності від відстані. Відповідно, відпаде потреба у професії кондуктора.

Прес-служба також повідомила, що днями Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням утворив при столичній держадміністрації Координаційну раду з питань створення інформаційної системи управління транспортом. Вона має забезпечити комплексні роботи з впровадження новітніх технологій у систему керування дорожнім рухом у Києві. До Координаційної ради увійшли заступники голови КМДА Іван САЛІЙ (голова), Денис БАСС, Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, керівники відповідних управлінь, підприємств та служб.

Щодо нової системи управління транспортом Д.БАСС зазначив, що вона дозволить значною мірою позбутися заторів на київських вулицях, скоротити кількість дорожніх пригод, покращити екологічну ситуацію в місті тощо.

Автоматизована система керування дорожнім рухом передбачає, зокрема, відеоспостереження за основними транспортними магістралями столиці, що дозволить оперативно реагувати на утворення «пробок», інші ситуації. Іноді для налагодження нормального руху вистачить перемкнути певні світлофори, спрямувати частину машин на бічні вулиці тощо.

Робота міського пасажирського транспорту контролюватиметься засобами автоматизованої системи диспетчерського управління. Диспетчер матиме постійний контакт з водіями, що дозволить швидко надати технічну допомогу у разі несправності з машиною на маршруті, та проконтролювати виконання водіями графіку руху автобуса чи тролейбуса.