Парижанкам заборонили гуляти в еротичних трусах

Влада Парижа заборонила аморальну поведінку на міському пляжі, який був організований влітку на набережній Сени в центрі міста. Як повідомляє Daily Telegraph, на парижан, які з`являться на набережній топлесс або в міні-трусиках танга, буде накладено штраф у розмірі 38 євро.

Організований в 2002 році міський пляж, став гордістю мера Парижа Бертрана Делано. Тоді мер розпорядився на час літньої спеки перекривати дорогу вздовж Сени і привозити туди кілька тонн піску. Звідтоді сезонний Paris Plage користується величезною популярністю у городян і туристів.

Після того, як серед пляжників цього року з`явилися поліцейські патрулі, вимагаючи змінити дуже відверті купальні костюми, - в паризькій пресі почалася бурхлива дискусія.

Річ у тому, що на звичайних пляжах у Франції міні-купальники або відсутність їх верхньої частини давно нікого не бентежать. До того ж мер Парижа, відкритий гомосексуаліст Бертран Делано знаний саме своїм лібералізмом.

Лента.ру