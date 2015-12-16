Новий тренд! Прикрашання ялинки в саду

Власники заміських будинків або дач, безсумнівно, зрадіють можливості прикрасити свою ділянку до новорічних свят. Прикрашати новорічними гірляндами та іграшками можна абсолютно все. А якщо на ділянці росте красива ялина, то в першу чергу потрібно зробити це дерево по-справжньому новорічним.

Засніжений сад завжди виглядатиме красиво. А якщо всі дерева в ньому прикрасити, то новорічна атмосфера наповнить абсолютно всіх оточуючих. Створити такий декор не складе особливих труднощів. Головне - проявити фантазію і підключити до оформлення саду всіх членів сім'ї. Тоді новорічний настрій всім забезпечено.

Жива ялина в саду - це хороший варіант економії на покупному новорічному дереві. Причому прикраси для вуличної ялинки можна використовувати найрізноманітніші. А от якщо на ділянці жива ялинка ще не росте, то це буде прекрасним приводом звернутися в садовий центр і придбати гарну хвойну рослину. Можна купити ялину в горщику і прикрасити її у дворі. А після зими просто висадити в грунт.

Живу ялину можна купити в сучасних садових центрах або розплідниках. Як правило, вибір рослин настільки великий, що дозволяє вибрати саме ту ялину, яка буде чудово прикрашати ділянку. Одним з таких місць є «Greensad». У цьому садовому центрі можна придбати ялини різних розмірів та сортів. Всі дерева вирощені в Україні і тому точно приживуться.

Варіанти прикраси ялинки в саду

Прикрашають ялинки в саду, як правило, яскравими гірляндами. Вони прекрасно висвітлюють усі дерева і грають найважливішу роль у створенні новорічної атмосфери. Причому, чим більше буде світлових гірлянд, тим яскравіше та красивіше стане новорічний сад. Обважити ними можна як все дерево, так і тільки його підставу. А особливими прикрасами будуть гірлянди, які скачали в кулі. Такі конструкції лягають на великі гілки ялини і висвітлюються в нічний час доби. Все залежить від вашої новорічної фантазії.

Новорічні іграшки на ялинку можна вішати різних розмірів. Дуже красиво виглядатимуть прикраси з великих куль та безлічі яскравих гірлянд. В якості верхівки на дереві традиційно використовують різдвяну зірку. Прикраси можуть бути різноманітних кольорів і розмірів. Також до створення новорічного саду можна підключити дітей. Нехай вони зроблять гарні вироби або змайструють гірлянди. Така прикраса своїми руками та дуже оригінальною. На ялинку вішають різнокольорові клубки з нитками, диски, цукерки та мандарини.

Під новорічною ялинкою в саду можна помістити якусь композицію. Це можуть бути куплені елементи новорічного декору або снігові баби. Також можна зімітувати коробки з подарунками. Для цього потрібно картонні коробки обклеїти святкової папером і начепити банти. Під ялинку ставлять кошики з мандаринами і всі прикрашають серпантином. Важливо, щоб ідея оформлення сподобалася всім членам сім'ї, і тоді всі новорічні свята стануть незабутніми.

Якщо зима видалася морозною, то буде дуже доречно зробити крижані прикраси. Вони будуть замість бурульок, що є дуже оригінальним в прикрасі ялинки в саду. А ось старовинні речі, такі, як використовували для прикраси в мультфільмі «Простоквашино», будуть прекрасно доповнювати новорічне дерево. Їх можна стилізувати під Новий Рік, прикрасити кольоровими фарбами та придумати незвичайні ялинкові прикраси. Щороку прикраса для ялинки в саду можна оновлювати і придумувати щось нове.

Безпека - понад усе!

Головними умовами при прикрасі ялинки в саду повинні бути безпека та стійкість до вологи і поривів вітру. Саме ці показники будуть в першу чергу впливати на прикраси і зовнішній вигляд новорічного дерева. Електричні гірлянди повинні бути з надійною проводкою і гарною ізоляцією. А всі іграшки і прикраси не псуватися від мінливої ​​погоди. Також важливо, щоб під вагою не зіпсувались гілки дерева.

Безліч садових центрів пропонують взяти в оренду будь-яку ялину всього на кілька днів. Така послуга користується величезною популярністю, адже ялинка залишається живою, а гроші зекономленими.

Ялинка - це найголовніший новорічний символ. І від того, як вона буде прикрашена, залежить вся атмосфера свята.