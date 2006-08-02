При підйомі на Ельбрус зірвалися українські альпіністи

1 серпня при підйомі на вершину гори Ельбрус зірвалися п’ятеро українських альпіністів – четверо постраждали, один вважається зниклим безвісти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, за даними прес-служби, підйом на Ельбрусі здійснювала група громадян України орієнтовно у кількості 13 осіб. Близько 19.00 п’ятеро українських альпіністів, які були у зв’язці, зірвалися з гори; чотирьох з них вдалося знайти, ще один вважається зниклим безвісти. За останньою інформацією, внаслідок падіння троє громадян України перебувають у стані несвідомості, у одного перелом ноги.

У разі сприятливих погодних умов 2 серпня місцевим управлінням МНС Росії з гори Ельбрус до м. Нальчик планується евакуювати гелікоптером постраждалих українців. На цей час на допомогу українським альпіністам вирушив піший загін рятувальників. За останніми даними, цей загін вже знаходиться поруч з постраждалими.

Справа перебуває на контролі у Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону та в Департаменті консульської служби МЗС України.