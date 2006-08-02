У Карелії врятували українця, який заблукав і провів у лісі десять днів

У Карелії в середу, 2 серпня, рятувальники знайшли громадянина України, який десять днів тому заблукав в лісі в районі озера Нове Лоухського району республіки.

Як передає РІА Новости, рятувальники щодня прочісували місцевість, проте знайти чоловіка, який заблукав не вдавалося. Висловлювалося припущення, що чоловік став жертвою ведмедя, чиї сліди були знайдені в районі пошуків.

Чоловіка знайшли всього за чотири кілометра від місця стоянки українських туристів, разом з якими він приїхав в Карелію.

За словами постраждалого, вночі він вийшов у ліс і не зміг знайти дорогу назад. Увесь цей час він блукав навколишніми лісами, харчуючись рослинами.

Стан здоров`я 57-річного чоловіка задовільний, запевнили рятувальники.