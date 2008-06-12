На Волині собака загриз шестирічну дитину

На Волині собака загриз шестирічного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, випадок стався 11 червня у селі Нискиничі Іваничівського району.

Мати хлопчика тримала в подвір’ї декілька вольєрів із собаками, яких підбирала на вулиці. Коли мати зайшла до будинку, дитина відкрила одну з кліток. Пес, який вибіг звідти, накинувся на хлопчика і покусав його. Від отриманих численних поранень дорогою в лікарню дитина померла.

Правоохоронці кваліфікують цей інцидент як нещасний випадок, тому до кримінальної чи адміністративної відповідальності нікого не притягуватимуть.

Собаку, який напав на дитину, застрелили. Експертиза з’ясовує, чи був він хворим на сказ.