Науковці створили тест для ранньої діагностики раку грудей

Команда, що складається з британських і американських учених, розробила діагностичний тест, який дозволяє виявити рак грудей на ранніх стадіях, повідомляє Лента.ру з посиланням на Journal of Proteome Research.

В даний час це онкологічне захворювання діагностують за допомогою пальпації (обмацування) грудей, мамографії, ультразвукового дослідження і біопсії. Новий метод діагностики раку за аналізом крові дозволяє знайти хворобу раніше, ніж це дозволяють зробити існуючі методики, повідомила керівник дослідження Ясмінка ГОДОВАК-ЦІММЕРМАНН.

Крім того, за допомогою тесту можна точно визначити, чи є виявлена пухлина злоякісною або доброякісною, стверджують його творці – науковці з Університетського коледжу в Лондоні, університетів Пенсільванії і Піттсбурга, а також співробітники компанії BioTraces, Inc (Херндон, США).

Тест заснований на виявленні певних змін у спектрі білків крові, які виникають в результаті реакції імунної системи на пухлинні клітини. Ці зміни незначні, але в комплексі вони утворюють єдину картину, що дозволяє з високим ступенем точності діагностувати хворобу.

Науковці протестували нову методику на зразках крові 250 пацієнтів із раком грудей і 95 здорових людей. За результатами дослідження вони дійшли висновку, що тест у 200-1000 разів більш чутливий порівняно з існуючими на сьогодні методиками і має високу специфічність (95%), тобто рідко дає неправдиво позитивні чи неправдиво негативні результати.

Рак грудей є одним з найпоширеніших онкологічних захворювань. У світі щорічно діагностується 1,1 мільйони нових випадків захворювання і реєструється 400 тисяч смертей, обумовлених цим видом раку. Рання діагностика захворювання дозволяє значно підвищити шанси на сприятливий результат.

У майбутньому дослідники планують розробити аналогічні тести для ранньої діагностики меланоми, раку простати і яєчників, повідомляє журнал.