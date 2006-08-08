П`ять ознак нітратного кавуна: - постукайте по кавуну - відчуття, немов б`єте по приспущеному м`ячу;

- зріз гладкий і навіть глянцевий на вигляд, хоча повинен світитися цукровими крупинками;

- якщо розкришити м`якоть в склянку з водою, то вода стане рожевою або червоною, здоровий кавун зробить рідину просто каламутною;

- м`якоть бліда з товстими прожилками;

- якщо при стисненні кавун не тріщить, але на вигляд зрілий, значить, дозрів він не без чужої "допомоги".

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Перший показник природної стиглості кавуна - суха плодоніжка (хвостик на верхівці плоду). Кавуниця(слід від квітки на нижньому "полюсі" плоду) - лише анатомічний дефект квітки, із стиглістю він ніяк не пов`язаний.

Вважається, що стиглий кавун повинен дзвеніти, якщо по ньому поплескати долонею. Насправді звук залежить від того, розм`якшилася всередині м`якоть чи ні. Якраз зелений плід і дзвенітиме, а стиглий кавун повинен бути глухим.

Тріск, який видає кавун, якщо його стиснути руками, - хороша ознака. Такий товар можна сміливо купувати.

Земляна пляма внизу збоку, бажано, повинна бути жовтою, а не білою.

І останнє. Стиглий кавун можна легко подряпати - провівши по ньому нігтем, ви без проблем знімете верхній шар шкірки.

РІА "Новости"