Агентство S&P просить вибачення в українського уряду. Краще пізно, ніж ніколи?

У перших же фразах п`ятничного виступу з трибуни Верховної Ради регіонала Миколи Азарова, яким він, як міг, лінчував уряд Юлії Тимошенко перед голосуванням щодо її відставки, прозвучала констатація страхітливої економічної дійсності в Україні. «У минулому залишилися заохочувальні оцінки міжнародного інвестиційного співтовариства, що передрікало Україні в 2004 році роль східно-європейського тигра. Сьогодні рейтинг агентства залишає Україні все більш скептичніші оцінки, а індекс ризику вкладень в українську економіку, відомий всій економічній громадськості, спред по цінних паперах, досяг історичного максимуму, він гірший зараз, ніж під час фінансової паніки кінця 2004 року», - ось так висловився колишній перший віце-прем`єр, який керував економічним блоком уряду (зі стенограми на сайті Верховної Ради ).

Важко сказати, чи усвідомлював сам Азаров, наскільки туманні озвучувані нимм тези, але те, що ніхто з присутніх на той момент в залі українського парламенту практично нічого з почутого не зрозумів (включаючи смішний пасаж про українського економічного «тигра» в 2004 році) – це напевно. «Окрім мене ніхто уважно доповідь не слухав. Я чесно – від першої до останньої букви – чесно прослухала доповідь і можу сказати: не зрозуміла нічого!», - так охарактеризувала якість промови Миколи Азарова Юлія Тимошенко, і, судячи з вищенаведеної цитати депутата з Партії регіонів, вона не сильно перебільшила.

Втім, ця репліка глави уряду стосувалася не тільки вищенаведеного вислову Азарова, а всього його виступу. Але щось же парламентарій мав на увазі, розказуючи на початку свого монологу про оцінки якихось міжнародних інвестиційних інституцій? Про які такі скептичні рейтинги, і яких таких агентств міг говорити Микола Янович?

Напевно ж про рейтингове агентство Standard & Poor’s, яке 12 червня цього року хоча і підтвердило короткострокові рейтинги України на рівні В за зобов`язаннями в іноземній і національній валюті, а також рейтинг країни uaAA за національною шкалою, але знизило довгостроковий рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті з рівня ВВ- до рівня В+ і довгостроковий рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті з рівня ВВ до рівня ВВ-.

І, що властиво, серед причин зниження рейтингів S&P назвало недостатні заходи по боротьбі з інфляцією, тоді як в Україні в травні зафіксоване істотне скорочення темпів зростання споживчих цін (травнева інфляція – 1,3%), і уряд оголосив про хороші інфляційні перспективи на червень (реально інфляція знизилася минулого місяця до 0,8%). Причому, дане повідомлення про погіршення рейтингу було оголошене безпосередньо перед випуском українських єврооблігацій на $500 млн., розміщення яких повинне було закінчитися до кінця червня.

Звичайно ж, Микола Азаров, готуючи текст свого виступу, чудово пам`ятав, наскільки неприємним сюрпризом для українського уряду стала дана звістка рейтингового агентства, і як різко відреагувала на нього Юлія Тимошенко. «Все це достатньо умовні і суб`єктивні речі… Це не єдине рейтингове агентство в світі», - заявила вона тоді з даного приводу, підкресливши при цьому, що оцінки різних компаній дуже часто істотно відрізняються.

УНІАН свого часу детально розповідавпро ці події, а також про саме агентство Standard & Poor’s і про причини, що дозволяють нинішньому уряду сумніватися в об`єктивності його оцінок на свою адресу. Нагадаємо, в квітні 2007 року, коли Віктором Ющенком було ухвалене рішення про розпуск Верховної Ради, дана міжнародна компанія переглянула прогноз рейтингу України з «стабільного» на «негативний». І тоді аналітики S&P висловили припущення, що у разі проведення в Україні дострокових виборів навряд чи буде сформований уряд, орієнтований на проведення необхідних країні реформ. Особливо вони остерігалися приходу до влади Юлії Тимошенко, передрікаючи в цьому випадку значне зростання цін на газ, що імпортується для потреб промисловості з Росії. Проте інше світове рейтингове агентство Fitch не стало тоді переглядати ні рейтинги, ні прогнози рейтингів України, що підсилювало сумніви в об`єктивності S&P. Крім того, не можна скидати з рахунків і той факт, що в країнах СНД Standard & Poor’s має лише одне представництво, офіс якого розташований в Москві. Навряд чи до цього потрібно ще щось додавати…

Як бачимо, червневе рішення S&P про зниження кредитного рейтингу для України мало не тільки негативне економічне значення – дуже доречним воно виявилося і для політичних недругів уряду Тимошенко. Але, що дуже цікаво, ця історія одержала інтригуюче продовження.

Як повідомили минулої п`ятниці (саме того дня, коли регіонали "пролетіли" у Верховній Раді з відставкою уряду) деякі вітчизняні ділові видання, агентство Standard & Poor’s попросило вибачення у Мінфіну за зниження кредитного рейтингу України. А в прес-службі міністерства нібито підтвердили цю інформацію і повідомили, що зараз з агентством ведуться переговори про об`єктивність привласнення рейтингів і їх можливий перегляд.

Такий ось несподіваний поворот. Зараз експерти активно обговорюють, чи послідує після вибачення S&P перед Мінфіном підвищення кредитного рейтингу України, чи ні. І чи вплинуть вибачення агентства якимось чином на прибутковість облігацій.

Проте важливо й інше. А що, якби Юлії Тимошенко не вдалося схилити до лояльності парламентські фракції комуністів і блоку Литвина у п`ятницю? Адже в цьому випадку серед вагомих причин її відставки було б і червневе рішення про зниження кредитного рейтингу України агентством Standard & Poor’s, за яке воно тепер зволило принести свої вибачення? Тобто, «помилочка» зарубіжних експертів могла, в принципі, дорого коштувати нинішньому уряду?..

Михайло Маркелов