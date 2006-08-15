Біля Ялти згорів ліс

В Криму біля с. Олива Ялтинського району на території Оползнівського лісництва Ялтинського гірсько-лісного заповідника учора ввечері внаслідок необережного поводження з вогнем невстановленої особи виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, горить осередками молодий сосновий ліс, букові кущі та лісовий настил. Всього згоріло 10 га.

Сьогодні вранці пожежу локалізовано. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучено 390 осіб особового складу та 46 одиниць спеціальної та пристосованої техніки

На місці пожежі працює оперативна група Головного управління МНС України в АР Крим.