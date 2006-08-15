6 з 78 осіб, які отруїлися на весіллі в Прикарпатті знаходяться в реанімації

6 з 78 осіб, які отруїлися на весіллі в Івано-Франківській області, знаходяться в реанімації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, станом на сьогодні в с. Загвіздя Тисменицького району Івано-Франківської області зареєстровано 78 хворих на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 7 дітей до 14 років. Виникнення захворювання пов’язано вживанням страв під час святкування весілля 12 серпня. Всього у святкуванні весілля брало участь близько 150 осіб.

Для надання медичної допомоги хворі госпіталізовані до інфекційної лікарні м. Івано-Франківська. У хворих спостерігається загальна слабкість, підвищення температури до 38-40 градусів, блювання, пронос.

Вірогідним фактором передачі стали готові страви, виготовлення яких проводилось з порушенням технології приготування та зберігання харчових продуктів та недотриманням особистої гігієни. З метою встановлення фактору передачі інфекції проводяться лабораторні дослідження харчових продуктів, води та ін.

20 госпіталізованих осіб, в тому числі 6 дітей, перебувають у тяжкому стані; у 48 осіб, в тому числі у 10 дітей, форма перебігу хвороби середньої тяжкості. Шестеро осіб з тяжкою формою перебігу захворювання, в тому числі одна дитина, знаходяться у реанімаційному відділенні.

З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення причин виникнення спалаху та надання практичної допомоги до Івано-Франківської області направлено комісію МОЗ України на чолі з першим заступником головного державного санітарного лікаря України.

На місці виникнення спалаху проводяться протиепідемічні заходи. Ситуація знаходиться на контролі МОЗ.