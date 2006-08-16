2 вересня Черновецький вийде на вулицю з віником

2 вересня в Києві буде проведено суботник, повідомив сьогодні на прес-конференції голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Я теж буду на цьому суботнику, але швидше без колоди, а з віником у руці».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він чекає, що під час проведення суботника дізнається багато про нові проблеми столиці.

Як сказав мер, суботник широко висвітлюватиме ТРК «Київ».