Двоє чоловіків отруїлися в колодязі сірководнем

У Запорізькій області двоє чоловіків загинули, отруївшись сірководнем.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, трагедія сталася у водоймищі біля села Андріївка Бердянського району.

16 серпня о 18.00 на "01" надійшло повідомлення про те, що на території Андріївської сільради в дренажному колодязі ставка знайдено тіла двох чоловіків. Виїхавши на місце події, співробітники пожежної частини встановили, що загиблі забралися у колодязь для проведення робіт, і через високу концентрацію в ньому сірководню отруїлися і загинули.

Як зазначили в управлінні МНС, через високу концентрацію сірководню в колодязі рятувальникам підняти тіла загиблих не вдалося. Роботи відкладені до прибуття на місце надзвичайної події водолазів спецпідрозділу "Дельфін", які мають спорядження, що дозволяє працювати в подібних умовах.

Причину утворення в дренажному колодязі підвищеної концентрації сірководню встановлюють фахівці.