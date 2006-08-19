21-річний американець мало не потонув у шоколаді

21-річний працівник компанії, що виробляє інгредієнти для виготовлення шоколаду, у п`ятницю випробував те, про що може лише мріяти любитель шоколаду - викупався в ньому з ніг до голови.

Щоправда, Дармін Гарсіа (Darmin Garcia) не був у захваті від розвитку подій, повідомляє AP - адже він просто намагався проштовхнути чергову порцію в`язкої коричневої маси у воронку, але випадково підсковзнувся і сам упав у бак. Гарсія розповідає, що шоколад потрапив йому в очі і вуха, що у нього було відчуття, ніби він важить півтонни і не може навіть поворухнутися.

За словами поліцейського, температура шоколаду в баку досягала 43 градусів за Цельсієм - більше, ніж температура води у гарячій ванні. Колеги, поліція і пожежники намагалися витягнути Гарсію з імпровізованого болота, але лише за дві години, коли в шоколад для розрідження додали масло какао, їм вдалося досягти своєї мети.

Лікарі надали потерпілому необхідну медичну допомогу і відпустили додому. Навряд чи Дармін Гарсія захоче з`їсти шоколаду найближчим часом.

Лента.ру