У Луцьку викрали пам’ятник

У Луцьку невідомі викрали пам’ятник Паші Савельєвій – місцевій лідерці партизанського підпілля в роки Великої Вітчизняної.

Погруддя партизанки простояло 34 роки на території історико-культурного заповідника "Старе місто". Ймовірно, що крадіїв привабили 300 кілограмів чистої бронзи. Правохоронці вже шукають зловмисників.

Довідка. 22-річна Паша Савельева приїхала до Луцька в 1940 році після закінчення Московського кредитно-економічного інституту. Після захоплення міста фашистами вона організувала підпільну групу, збирала відомості про розташування гітлерівських військ, надавала допомогу радянським втікачам з полону. Навесні 1943 роки група встановила зв`язок із загоном Д.М. Медвєдєва. Підпільники дістали план Луцька із зазначенням всіх військових об`єктів, чинили диверсії на залізничній станції. 22 грудня 1943 року Пашу Савельеву було заарештовано. Після тортур в січні 1944 року фашисти спалили її на подвір’ї середньовічного католицького монастиря.

5 канал