Бізнес-ланч у Черновецького

У рамках доброчинної програми “Мер Києва – рідному місту” 6 вересня відбудеться бізнес-ланч за участю Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та представників ділових кіл.

Як повідомляє офіційний веб-портал Київської міської влади, цей захід буде спрямований на покращення рівня життя соціально незахищених верств населення, а саме - на будівництво житла.

Відповідно до розпорядження КМДА від 15 серпня 2006 року, Головне фінансове управління КМДА повинно забезпечити прозорість надходження до бюджету Києва грантів від учасників бізнес-ланчу на будівництво житла.