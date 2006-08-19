Гасити пожежу на артскладах продовжать вранці

Сьогодні ввечері на засіданні оперативної групи з ліквідації наслідків пожежі на 275-й базі зберігання артилерійських боєприпасів у Новобогданівці під головуванням першого заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій України Володимира АНТОНЦЯ прийнято рішення припинити гасіння пожежі до завтрашнього ранку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, це викликано заходами безпеки щодо людей, які братимуть участь в гасінні пожежі.

Водночас в МНС зазначили, що спостереження за периметром пожежі буде вестися і в разі необхідності буде вжито відповідні заходи. З початком сходу сонця підрозділи МНС розпочнуть обстеження території за допомогою спеціальної техніки.

Наразі очікується прибуття до Мелітополя міністра з питань надзвичайних ситуацій України Віктора БАЛОГИ та проведення за його участю спеціального засідання.