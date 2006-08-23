На місці падіння Ту-154 виявлено другий бортовий самописець

На місці падіння Ту-154 "Пулковських авіаліній" в Донецькій області виявлено другий "чорний ящик".

Як передає РІА «Новости»,це мовний самописець.

Раніше був виявлено параметричний "чорний ящик". Фахівці з`ясовують, в якому вони стані.

Відзначимо, що в пасажирському літаку знаходяться два "чорні ящики". Параметричний самописець фіксує дані про роботу всіх вузлів і агрегатів лайнера, а мовний записує переговори екіпажа під час польоту.

Як повідомлялося, сьогодні близько 10-ї год. за московським часом на місці падіння Ту-154 почалися пошукові роботи. Фахівці шукали саме "чорні ящики", оскільки з їх допомогою можна буде встановити достовірні причини катастрофи літака.

Лайнер розбився в труднодоступній місцевості поряд із селищем Суха Балка під Донецьком. На його борту перебувало 160 пасажирів і десять членів екіпажа. Всі вони загинули.

За попередніми даними, причинами катастрофи могли стати або пожежа на борту, або погані погодні умови. За іншою версією, літак міг перевищити висоту польоту, встановлену технічним регламентом, внаслідок чого сталося "звалювання".