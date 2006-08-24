Літак, що виконував рейс «Київ-Салоніки», повернувся в аеропорт

Сьогодні літак Боїнг-737, що виконував рейс «Київ-Салоніки», через дві години після вильоту повернувся до аеропорту «Бориспіль».

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії “АероСвіт – Українські авіалінії”, літак авіакомпанії «АероСвіт», який обслуговував рейс «Київ-Салоніки», вилетів о 7.20. На борту перебувало 112 пасажирів і 6 членів екіпажа.

Після набору висоти у екіпажу виникли сумніви щодо нормальної роботи приладу, який фіксує тиск у пасажирській кабіні. Командир повітряного судна прийняв рішення повернутися в аеропорт вильоту. О 8.27 літак Боїнг-737 здійснив посадку в «Борисполі» в штатному режимі. Пасажири розміщені в трансферному залі аеропорту, їм надана їжа.

Причини авіаційного інциденту розслідуються.

Орієнтовно о 12.30 було запланований виліт пасажирів до грецького міста Салоніки іншим літаком авіакомпанії «АероСвіт».