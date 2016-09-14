В Україні набирає популярності новий формат юридичних послуг

Інтернет-сервіси давно вже стали невід'ємною частиною нашого життя. Сьогодні покупка товарів, замовлення їжі, переказ грошових коштів, замовлення таксі та багато інших послуг можна отримати, не виходячи з дому. Ми вже давно звикли до цифрових технологій, які назавжди змінили наше життя. Не стала виключенням і сфера юридичних послуг.

Так, в Україні набирає популярність новий формат юридичних послуг через розумні онлайн-сервіси, метою яких є показати людям, що завдяки інтернету кожен, не виходячи з дому, може отримати оперативну, кваліфіковану юридичну допомогу за доступною ціною. Яскравим представником таких сервісів є юридична онлайн-платформа BITLEX

По суті, це більше, ніж новий формат послуг, це швидше нова філософія бізнесу, яка прийшла на зміну дорогим та пафосним традиційним юридичним фірмам.

Переваги нового формату юридичних послуг зрозумілі:

- у людини немає потреби витрачати час на відвідування офісу компанії, всі питання вирішуються через інтернет;

- проконсультуватись з будь-якого питання можна швидко і зручно, вирішення питання займає не більше доби;

- наданням юридичних послуг займаються прогресивні юристи, які мають колосальний досвід у своїй сфері діяльності, вільні від умовностей традиційних юридичних фірм, вони не дистанціюються від проблем людей, а намагаються дійсно допомагати клієнтам;

- доступна можливість для самостійного оперативного складання індивідуальних юридичних документів на будь-який випадок життя. Все, що потрібно робити – це слідувати підказкам юристів;

- людина платить гроші тільки за знання і вміння юриста, отримуючи при цьому максимально якісні послуги, тому ціни в рази менші, ніж у традиційних юридичних фірмах;

- отримати доступ до юридичних послуг можуть всі без винятку люди, у всіх регіонах України, географія та територіальне розташування фірм втрачають своє значення, оскільки спілкування відбувається в інтернеті;

- незалежно від соціального статусу людини і її матеріального стану кожен може розраховувати на рівну увагу до своєї проблеми і повагу з боку юриста, адже основна соціальна цінність таких сервісів – це зробити юриспруденцію доступною та зручною для людей;

- додатково до юридичних послуг пропонується і бухгалтерська підтримка, що дозволяє комплексно підходити до вирішення завдань будь-якої складності.

Сьогодні мати свого особистого юриста може кожен, і за це не потрібно платити величезні гроші, такі сервіси як BITLEX це доводять, роблячи людей по-справжньому вільними і захищеними у будь-якій життєвій ситуації.

Фінансово-економічна криза в Україні, занепад рівня життя населення змусили людей цінувати свій час і гроші. Так навіщо їх витрачати даремно, коли можна недорого отримувати якісні юридичні послуги швидко, зручно, в будь-якому місці, де є доступ до інтернету?

В кінцевому підсумку все більше і більше людей в нашій країні обирають розумну альтернативу традиційним послугам юристів, звертаючись в BITLEX за вирішенням своїх проблем. Сьогодні цей сервіс надає правову допомогу людям у всіх регіонах України, надаючи повний спектр юридичних та бухгалтерських послуг, які доступні кожному.