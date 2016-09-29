Прес-конференція "Саботаж в штабі АТО: як військові бюрократи позбуваються медиків-волонтерів на фронті"

29 вересня (четвер) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова на тему: "Саботаж в штабі АТО: як військові бюрократи позбуваються медиків-волонтерів на фронті".

Попри те, що порядок офіційного залучення медиків ПДМШ до проведення антитерористичної операції був затверджений особисто Міністром оборони (генерал армії Степан Полторак) за поданням начальника Генштабу (генерал армії Віктор Муженко) та враховував позицію керівника Антитерористичного центру СБУ (генерал-лейтенант Віталій Маліков), медики ПДМШ досі працюють на передовій нелегально. Питання до обговорення: - Хто конкретно саботує рішення двох генералів армії? - Чи досі потрібні медики-добровольці на передовій? - Чи продовжить ПДМШ працювати в АТО? Учасники прес-конференції: Геннадій Друзенко, співзасновник та керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Олександр Гагаєв, керівник вересневої ротації ПДМШ в зоні АТО Тарас Костанчук, координатор Руху В. Наливайченка «Справедливість» Організатори прес-конференції: Інститут Горшеніна, Рух В. Наливайченка "Справедливість". Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)

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