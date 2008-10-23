Який стосунок має податок на багатство до антикризових заходів?

Скажіть мені, нетямущому, яким чином можна пом"якшити кризу за рахунок запровадження податку на багатство? Та ще й ввести його не просто з першого січня наступного року, а через тиждень - з першого листопада ц.р.? Це той самий податок, який безуспішно запроваджується в Україні починаючи з 1994 року. Це той самий податок, який налічує у секторі реєстрації законопроектів ВР щонайменше 30 версій, починаючи із напівзабутих - авторства депутатів Верховної Ради 2-го скликання. Що тільки за цей час не пропонувалося обкладати цим податком (окрім, певна річ, власне будинків і апартаментів) - коштовності і хутро, антикваріат і колекції живопису.

Це один з найбільш трудомістких податків у світі, оскільки він потребує повного реєстру і інвентаризації нерухомості (оптимально - земель і будівель, що на них стоять). Він потребує філігранного поєднання зусиль місцевих органів влади, в чиї бюджети він буде скеровуватися, податківців, оцінників та працівників Бюро технічної інвентаризації та управління земельних ресурсів. За рівнем готовності цих інституцій до справляння цього податку ми стоїмо нижче Папуа Нової Гвінеї, що б ми про папуасів не говорили . Іншими словами - ми не спроможні запровадити цей податок з першого січня наступного року, навіщо ж говорити про перше листопада? І попервах надходження від нього будуть мінусовими - витрати на адміністрування будуть перевищувати надходження.

Однак насьогодні ключове питання навіть не в цьому. Який стосунок ця пропозиція має до пакету антикризових заходів, зареєстрованого щойно у парламенті? Напевне, такий же як і рішучість уряду поставити хрест на безкоштовних квартирах, в очікуванні яких все ще нудяться десятки тисяч черговиків по всій країні. Натомість пропонується цю пільгу обтяжити вимогою оплатити вступний внесок - у розмірі, визначеному Кабміном. Ідея, не позбавлена глузду, однак знову ж таки - хіба їй місце серед екстраординарних заходів задля порятунку економіки? А питання власності, що належить Міноборони? Кабмін перебирає на себе право приймати рішення стосовно відчудження та реалізації військового майна, в т.ч. земельних ділянок. То чи є це суто антикризовим заходом чи просто спробою під "шумок" закликів рятувати державу перерозподілити залишки державного майна?

А податок на багатство, здогадуюся, придумали навмисне для комуністів, щоби ті додали голосів за пакет, а потім пояснили своєму стійкому електорату, що вони голосували за оподаткування жирних котів і буржуа. Однак з нашими комуністами такий номер не пройде, хоча сам антикризовий пакет їм сподобається.

Адже таке враження, що писали його хлопці і дівчата у комісарських кожанках під диктовку товариша Маузера.

Станіслав Голубенко