“Регіони” шантажують Ющенка

Знову і знову переконуюся - чимдалі ситуація для Президента Ющенка погіршується. Тепер ультиматуми висуває не лише “партнерка” Юлія Тимошенко, яка ставить питання категорично - або я очолюю уряд, або йду в опозицію... Подібний ультиматум оголосив Кушнарьов від Партії регіонів. Тепер лише їхня, донецька людина має сидіти в кріслі голови уряду, якщо “Регіони” підуть на коаліцію. Вони явно вчаться в Юлі.

Час працює не на Ющенка і не на “Нашу Україну”... З кожним днем потенційні партнери, змагаючись у боротьбі за місце в коаліції, нахабнішатимуть і ставатимуть дедалі незговірливішими.

Хоча один позитив у цьому таки є. Терпець у Ющенка, хоч який він млявий і слабкий, може лопнути. Як це було з відставкою Тимошенко. А це означатиме розпуск парламенту...

Щоправда, я не дуже вірю в ультиматуми “Регіонів”. Думаю, коли діло таки дійде до коаліції, вони свою вимогу щодо Януковича чи іншого донецького прем’єра знімуть.

Ще Кушнарьов натякнув, що “Регіони” нагадають про себе на місцях, вимагаючи зміни голів облдержадніністрацій, призначених Ющенком. Мовляв, виконавчу владу в регіонах не можуть очолювати представники тих партій, які не одержали підтримки на виборах. Це теж звучить як шантаж Ющенкові: погоджуйся на “кольорову” коаліції, а то в областях настане безвладдя.

Побачимо, наскільки терплячим виявиться Ющенко...

Оксана Охрімчук, м. Київ