Весілля Черновецького призначене на суботу
09:55, 06 квітня 2006Разное
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Наречена - студентка Київського Національного університету
27-річний син Леоніда Черновецького Степан післязавтра одружується. Про це пише газета "Сегодня". Час весілля і його місце тримають у секреті. Відомо, що торжество відбуватиметься в українському стилі. Міцних напоїв на столі не буде. Лишень - грузинське вино, яке привезуть у Київ родичі матері нареченого з її батьківщини.
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