Весілля Черновецького призначене на суботу

27-річний син Леоніда Черновецького Степан післязавтра одружується. Про це пише газета "Сегодня". Час весілля і його місце тримають у секреті. Відомо, що торжество відбуватиметься в українському стилі. Міцних напоїв на столі не буде. Лишень - грузинське вино, яке привезуть у Київ родичі матері нареченого з її батьківщини.