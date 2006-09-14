Про ультиматум Регіонам, лохів з Нашої України, головну апазиціонерку та КАМАЗи

(Член фракції «Наша Україна» Анатолій МАТВІЄНКО заявляє, що якщо впродовж 10 днів антикризова коаліція не визначиться з принципових позицій, то «Наша Україна» перейде в опозицію. – УНІАН)

Дивно, що Матвієнко вірить словам таких політиків, як Кушнарьов, Мороз, Янукович і тим більше Симоненко.

З Москви наказ дали нікого в коаліцію не брати, Мороз привіз цей наказ із Криму від Миронова – от усі й пішли до біса, а не в загс.

Тим більше, Рінатка своїм заводикам вибив у Росії газові пільги. Що йому той Універсал – давно зад ним підтер.

Таваріщ Цушко не зміг до загсу долізти, як не старався.

А відмінити політреформу вже зможе хіба що народ, та й то вже не мирно...

Відміняти її не хоче й найголовніша апазіціонерка. Вона астаннім часом сама не знає, чого хоче. Чи бути мером Києва, чи головою Рахункової чи ще може психіатричної палати. Кілька її бізнесюків, а це десь чоловік 30, підуть, її пасадять за погашені мільярди, а всі решта – я маю на увазі журналістів, політологів і парапсихологів – будуть розказувати, як це робить Кость Бондаренко, що вони всі кучмісти, а теперка "регіонали". А народу зроблять відірвані годи, як от з тарифами і т.д.

Хто буде особо сопротівляться – КАМАЗи ще є, орли-бандити зараз активізувалися по всіх фронтах. Маємо повний політичний стабілізєц.

А наш президентик, мабуть, уже на Новий рік не буде нас вітати. Хто не вірить, почитайте документи слідчої комісії Андрія Деркача про зловживання так званого оточення Ющенка в нафтогазовій сфері. Напевно, тими зловживаннями Деркач і Рудьковський у ніч оголошення повторних виборів сиділи в Секретаріаті Президента й шантажували ними нашого гаранта. Відповідно, і сталося те, що сталося.

Дивно, що депутати від “Нашої України” дали себе розвести як лохи.

Але чому "як"? Якщо, маючи таку підтримку народу, маючи таку довіру від народу, все прос***ли за рік? Тільки лохи могли так поступити.

Надя, м. Київ