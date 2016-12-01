Круглий стіл "Скіфське золото" та збереження української культурної спадщини

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

Які шанси, що Амстердамський суд 14 грудня оголосить рішення щодо «скіфського золота» на користь України?

Перебіг судового процесу: як Україна відстоює право на «скіфське золото»?

Які проблеми державної політики в сфері культури були виявлені у справі повернення «скіфського золота»? Які шляхи вирішення цих проблем?

Збереження української культурної спадщини на окупованих територіях: основні проблеми.

Яку відповідальність страна-окупант Росія несе перед міжнародною спільнотою за збереження культурної спадщини в Криму і на Донбасі?

Які проблеми допоможе вирішити створення реєстру культурних цінностей України?

Учасники круглого столу:

Світлана Фоменко, перший заступник міністра культури України;

Микола Яковина, голова правління Інституту демократії имені Пилипа Орлика;

Владислав Піоро, голова правління ОО «Український центр розвитку музейної справи»;

Катерина Бусол, юрист правозахисної групи Global Rights Compliance.

Модератор круглого столу: Дар’я Бадьйор, редактор відділу «Культура» LB.ua

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).​