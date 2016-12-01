Круглий стіл "Скіфське золото" та збереження української культурної спадщини
1 грудня (четвер) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Скіфське золото" та збереження української культурної спадщини.
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
Які шанси, що Амстердамський суд 14 грудня оголосить рішення щодо «скіфського золота» на користь України?
Перебіг судового процесу: як Україна відстоює право на «скіфське золото»?
Які проблеми державної політики в сфері культури були виявлені у справі повернення «скіфського золота»? Які шляхи вирішення цих проблем?
Збереження української культурної спадщини на окупованих територіях: основні проблеми.
Яку відповідальність страна-окупант Росія несе перед міжнародною спільнотою за збереження культурної спадщини в Криму і на Донбасі?
Які проблеми допоможе вирішити створення реєстру культурних цінностей України?
Учасники круглого столу:
Світлана Фоменко, перший заступник міністра культури України;
Микола Яковина, голова правління Інституту демократії имені Пилипа Орлика;
Владислав Піоро, голова правління ОО «Український центр розвитку музейної справи»;
Катерина Бусол, юрист правозахисної групи Global Rights Compliance.
Модератор круглого столу: Дар’я Бадьйор, редактор відділу «Культура» LB.ua
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Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).