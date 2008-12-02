Ще раз про історію «Тимошенко проти Венко»

Коли я прочитав в УНІАН статтю «Перше випробування Обами в Україні – Венко проти Тимошенко?», то не знайшов у ній жодних аргументів по суті... Знову згадався громадянин Америки пан Кузьо...

Репліка

У цьому році мені довелося досить докладно вивчати історію, пов’язану зі скандальним рішенням уряду Тимошенко розірвати угоду про розподіл продукції (УРП) з «Венко Інтернешнл Лтд.». У статтях «Тимошенко проти Венко, або Хто зрадив національним інтересам України» та «Тимошенко проти Венко-2, або Хто зрадив національним інтересам України» я достатньо ретельно розбирав як підготовку до проведення конкурсу на розробку глибоководної частини чорноморського шельфу, так і умови, передбачені цією угодою. Після тих публікацій мені не довелося побачити жодної публікації, яка б спростувала мої висновки (до таких висновків може прийти будь-яка неупереджена людина). Тобто я не побачив жодної критики моїх аргументів спростовування їх конкретними доказами. Головний висновок тих публікацій полягає в тому, що рішення про розірвання угоди перебуває не в економічній, а в політичній площині й пов’язане з особистими інтересами пані Тимошенко та було результатом домовленостей, які вона укладала за межами країни.

Єдиною спробою за останні місяці дискредитувати цю угоду було намагання поставити під сумнів добропорядність одного з власників «Венко Прикерченська», а саме – російського мільярдера Євгена Новицького. Спочатку цю думку запустили в такому собі Eurasia Daily Monitor, а потім вона з’явилася в українських ЗМІ. Досить показово, що постійним дописувачем цього видання є такий собі Тарас Кузьо, статті якого регулярно з’являються в ряді українських Інтернет-видань. Особливістю майже всіх цих статей, надрукованих українською та російською мовами, є активна підтримка пані Тимошенко та дискредитація Президента України Віктора Ющенка. Слід зазначити, що пан Кузьо, якщо я не помиляюсь, є громадянином США і не так уже добре володіє українською, не кажучи вже про російську, до того ж він постійно мешкає далеко від кордонів України, тому його спроможність відстежувати інформаційні повідомлення в українських ЗМІ та здійснювати активне коментування українських подій викликає певні сумніви. У зв’язку з цим я навіть висловлював припущення, що більшість статей від його імені пишуться в Україні, а він використовується лише як такий собі «весільний професор».

Отже, коли я прочитав в УНІАН статтю пані Теммі Лінч «Перше випробування Обами в Україні – Венко проти Тимошенко?» з посиланням на публікацію в згадуваній вище Eurasia Daily Monitor, то згадався і пан Кузьо. Зрозуміло, що поширення цієї статті не є випадковим, і потурбувалися про це ті ж самі особи, що відповідають за розміщення в українських ЗМІ статей пана Кузя.

Писати про це доводиться тому, що і в статті пані Лінч реально жодних аргументів проти угоди між урядом та “Венко” немає, але є та сама спроба дискредитувати угоду шляхом викриття одного з власників компанії, що мала виконувати зобов’язання, передбачені угодою.

Я не є адвокатом Новицького і не можу підтверджувати чи заперечувати його зв’язки з російського мафією. Хоча при цьому дозволю собі зробити припущення, що всі російські та українські мультимільйонери та мільярдери в буремні дев’яності мали ті чи інші стосунки з криміналітетом. Але, по-перше, незаконний характер таких стосунків мають підтверджуватися звинувачувальними вироками судів, а по-друге, Новицький вже зараз є одним з найбільших іноземних інвесторів в Україні, бо він є опосередкованим власником оператора мобільного зв’язку «МТС–Україна» і жодних закидів на його адресу ні пані Тимошенко, ані інші урядовці досі не робили. Ось чому спроби виправдати дії уряду Тимошенко в історії з “Венко” шляхом розміщення в Україні статей відверто замовного характеру громадян інших країн навряд чи будуть успішними.

Єдине, що залишається громадянам України, це чекати рішення Арбітражного суду Стокгольма. Правда, ніхто не розповів, з чиєї кишені відшкодовуватимуться збитки “Венко” в разі програшу держави Україна в цьому суді, хоча впевнений, що це буде не гаманець пані Тимошенко, якій, виходячи з її податкової декларації, платити буде нічим.

Борис Кушнірук