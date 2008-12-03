Яценюка приміряють до крісла голови Нацбанку, а чи захоче він сам?

Нині вже, мабуть, усім стало очевидним, що голова НБУ Володимир Стельмах в найближчі дні позбудеться своєї посади. Про це виразно свідчать останні заяви з Банкової.

Минулої п`ятниці Віктор Ющенко озвучив свою незгоду з нинішньою валютно-курсовою політикою Нацбанку. «Причин інвестиційного, торговельного, платіжного характеру для того, щоб мати ту поведінку курсу, яка ми зараз маємо, сьогодні немає. Сьогодні ціна долара могла б коливатися за цими показниками в межах від 5,8 до 5,9 гривні за долар США», - заявив, зокрема, глава держави.

На його переконання, зниження курсу гривні пояснюється тим, що на ринку сьогодні панують спекулятивні операції. Віктор Ющенко висловив думку, що нині завданням номер один для Національного банку є формування своїми діями довіри на ринку. Відповідні дії повинні мати ряд складових, в основі яких - фіксація курсу і утримання його, що продемонструвало б учасникам ринку, «що НБУ здатний повернути важелі управління цим курсом». Президент наголосив необхідність стабілізації національної валюти, що, за його словами, має стати одним з перших антикризових кроків.

Підтвердив таку свою оцінку дій Нацбанку Віктор Ющенко і під час останнього ток-шоу «Свобода слова» на ICTV. Також у понеділок, але трохи раніше, прес-секретар Президента Ірина Ванникова повідомила, що глава держави дав керівництву Національного банку України кілька днів для стабілізації курсової політики, інакше він обіцяє жорсткі рішення.

Але відповідної реакції Нацбанку на такі суворі настанови Президента не відбулося ні в понеділок, ні у вівторок – гривня далі девальвувала до долара. У понеділок на міжбанківському ринку котирування на торгах з долара набагато перевищували позначку в 7 грн/дол. - на закриття цінові рівні встановилися на значеннях 7,3500/7,4000. При цьому Нацбанк не вжив заходів для зниження курсу – він не виходив на ринок взагалі. А на вівторок НБУ підняв офіційний курс з 687, 7700 грн. за 100 дол. США до 714,2000

У вівторок на міжбанку зростання долара продовжилося: торги відкрилися на позначках 7,2450/7,4350, а на 12:00 ціни зросли до 7,4400/7,4750. Також у вівторок продовжилося і швидке зростання курсу долара в обмінних пунктах.

Таким чином, керівництво Нацбанку проігнорувало побажання Президента про зміцнення гривні, що виглядає, на перший погляд, вельми дивно. Проте у вівторок з`явився і варіант розгадки такої незвичайної поведінки НБУ. Про неї повідомило з посиланням на власні інформаційні джерела виданння «Экономические известия». Як повідомляє видання, у Секретаріаті Президента кажуть про наявність вельми складної схеми усунення голови НБУ з посади. Нібито найближчим часом від Володимира Стельмаха можуть зажадати призначення на посаду першого заступника голови НБУ Олександра Шлапака (першого заступника голови Секретаріату). Слідом за цим Стельмах нібито може піти на лікарняний (або у відпустку), щоб його заступник одержав приставку «в.о. голови НБУ».

А ось уже потім головним банкіром країни може бути призначений екс-спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк (він очолював НБУ в липні-грудні 2004 року - після відставки з цієї посади Сергія Тігіпка). Причому, повернення Яценюка на посаду керівника Нацбанку може відбутися після формування нової коаліції в парламенті — за участю НУ-НС.

Цілком можливо, що такий сценарій і справді розробляється в Секретаріаті. Проте є два чинники, що примушують засумніватися в реальності його здійснення.

По-перше, події, що відбуваються зараз в українському парламенті, ставлять велике питання над можливістю створення коаліції за участю НУ-НС. Дружне голосування фракцій БЮТ і Партії регіонів про перерву в засіданнях до четверга – з метою консультацій – багато про що свідчить.

Але є ще “по-друге”, яке полягає в тому, що Арсеній Яценюк може і сам не захотіти піти на посаду голови Нацбанку. З тієї простої причини, що за нинішніх умов НБУ навряд чи зможе добитися не те що зміцнення гривні, але навіть стабілізації курсу на вже наявних значеннях. А який в такому разі сенс Яценюку вмощуватись у це крісло? Адже потім на нього, як нині на Стельмаха, рине нещадна критика з усіх боків?

Ситуація ж на сьогодні така. Національний банк протягом жовтня і листопада витратив 7-8 млрд. дол. золотовалютних резервів на підтримку гривні від девальвації. Нині величина ЗВР Нацбанку становить, за словами заступника голови Секретаріату Президента Андрія Гончарука, 32,8 млрд. дол., включаючи перший транш кредиту МВФ.

Для утримання курсу на нинішньому рівні (який перевищує вже 7 грн/дол), а тим більше для його зміцнення нижче 6 грн/дол, як того хоче Президент, доведеться витрачати великі обсяги резервів. Адже попит на долар не зменшився, а найближчим часом може тільки зрости. Нагадаємо, Віктор Ющенко зажадав від Кабміну в п`ятиденний термін розрахуватися за газ з «Газпромом» ($2,4 млрд.). Також Президент доручив уряду погасити борг «Укравтодору» перед американським банком Morgan Stanley ($930 млн.).

А от можливостей у Національного банку забезпечити виконання таких великих заявок на долари саме й немає. Оскільки однією з умов надання кредиту МВФ є дотримання жорсткого графіка скорочень золотовалютних резервів НБУ. Відповідно до меморандуму між Кабміном і МВФ, на кінець 2008 року резерви НБУ не повинні бути менше $31,4 млрд. Виходить, що в грудні Нацбанк може використовувати не більше $1,4 млрд. – що не густо з урахуванням темпів скорочення валютних резервів за два останні місяці. Якщо ж Національний банк не виконає умови МВФ, то наступних траншів кредитів можна не чекати. Піти на таке дуже ризиковано.

Природно, всі ці нюанси чудово відомі Арсенію Петровичу. Тому ризикнемо припустити, що Яценюк не зважиться прийняти пропозицію посісти місце голови НБУ, навіть якщо така надійде. До того ж, як стало відомо, колишній голова Верховної Ради активно веде в останні дні роботу над створенням власного політичного проекту, зокрема проводячи зустрічі з регіональними політиками.

У неділю він навіть відвідав з цією метою Одесу, у понеділок – Миколаїв.

Михайло Маркелов