У МЗС РФ заявляють, що рішення польської влади "підриває базові гуманітарні принципи, насамперед свободу пересування людей".

У Росії відреагували на рішення Польщі про закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Речниця Міністерства закордонних справ країни-агресорки Марія Захарова заявила, що такий крок матиме "наслідки".

Причиною для такого рішення Польщі слугували військові навчання "Захід-2025", які проводяться Росією і Білоруссю. Захарова стверджує, що до участі в спостереженні за цими навчаннями запрошували представників усіх країн ОБСЄ, зокрема й Польщі.

"Водночас Варшава демонстративно проігнорувала ухвалені як жест доброї волі рішення про перенесення маневрів від польських кордонів до центральної частини Білорусі та зниження кількості задіяного в них особового складу і військової техніки. Очевидно, що конфронтаційні кроки, яких вживає польське керівництво, підпорядковані єдиному завданню – виправдати лінію на подальшу ескалацію напруженості в центрі Європи", – заявила представниця МЗС РФ.

Вона додала, що рішення Польщі про закриття кордонів завдасть "серйозної шкоди" її партнерам, які використовують кордон із Білоруссю для товарного обміну.

У Росії, яка ось уже четвертий рік веде повномасштабну війну проти України, порушуючи всі можливі міжнародні норми, заявили, що рішення польської влади "підриває базові гуманітарні принципи, насамперед свободу пересування людей".

"Жителі прикордонних районів Польщі та Білорусі позбавляються можливості підтримувати традиційно близькі родинні зв'язки і людські контакти. Закликаємо Варшаву замислитися над наслідками таких деструктивних кроків і переглянути ухвалене рішення в найкоротші терміни", – резюмувала Захарова.

Польща закриває кордон із Білоруссю: що ще потрібно знати

Нагадаємо, вночі 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Для їх збиття задіяли авіацію кількох країн.

Тим часом Spiegel пише, що щонайменше 5 російських дронів летіли в напрямку великої логістичної бази в Жешуві, через яку в Україну надходить західна військова допомога.

ЗМІ також повідомляють, що Польща розгортає 40 тисяч військових на кордоні з Білоруссю та Росією.

