У четвер, 11 вересня, до України прибув спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа – генерал Кіт Келлог. У Києві він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомив український лідер у телеграм-каналі, вони обговорили різні вектори співпраці – як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку. За його словами, йдеться про окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю систем Patriot.

Крім того, Україна запропонувала США "сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї".

"Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний", – додав Зеленський.

За словами Зеленського, з Келлогом він обговорив питання повернення українських дітей, викрадених Росією, а також умови, в яких вони перебувають.

"Також готуємося до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих. Опрацьовуємо потенційні зустрічі та різні формати", – резюмував президент.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп продовжить зусилля із завершення війни, яку Росія веде проти України.

Тим часом у Конгресі США схвалили оборонні витрати на 2026 рік. У бюджеті передбаченоі 400 мільйонів доларів для України. Пропозицію Марджорі Тейлор Грін про скорочення фінансування для нашої країни було відхилено.

