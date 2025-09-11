Майкл О'Лірі зазначив, що загроза ударів дронами зберігатиметься роками.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі готується до того, що вторгнення в повітряний простір російських дронів, як це було в Польщі, триватимуть.

"Це буде постійною проблемою для всіх авіакомпаній протягом наступних кількох років", - цитує О'Лірі видання Bloomberg.

За його словами, Європа повинна дати рішучу відповідь на подібні загрози з боку Росії. Він зазначив, що інцидент у Польщі став "тривожним сигналом для Європи і НАТО" і знизив показник пунктуальності бюджетної авіакомпанії до 60%, оскільки збої в повітряному русі торкнулися Скандинавії, країн Балтії та Німеччини.

Відео дня

"Ми очікуємо подальших порушень (з боку Росії, - УНІАН), якщо ЄС і Білий дім не вживуть рішучих заходів, зокрема у вигляді санкцій щодо Росії", - підсумував О'Лірі.

Російські "шахеди" в Польщі - головні новини

Під час масованої комбінованої атаки Росії проти України російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі. Польський державний кордон могло перетнути близько двох десятків дронів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що на територію країни залетіли 19 дронів РФ. Чотири цілі було збито. Частина безпілотників залетіла в Польщу з території Білорусі.

Через російське вторгнення влада Польщі тимчасово закрила повітряний простір, що призвело до масових затримок рейсів.

Вас також можуть зацікавити новини: