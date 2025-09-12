Під це визначення може підпасти і Білорусь, пише видання.

У Сполучених Штатах Америки знову набирає обертів рух за ухвалення жорстких санкцій проти Росії. На цьому тлі двопартійна група сенаторів наполягає на визнанні РФ державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей.

Про це повідомляє Axios. Зазначається, що бажання лідерів Сенату дати відповідь на агресію російського диктатора Володимира Путіна розпалило нещодавнє порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Тепер сенатори-республіканці Ліндсі Грем та Кеті Брітт, а також демократи Річард Блументаль та Емі Клобучар представили новий законопроєкт, який посилить тиск на Москву.

"Законопроект визнає Росію та Білорусь державами, що підтримують тероризм, якщо вони не повернуть понад 19 000 дітей, які, за даними України, були викрадені під час війни", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що зараз США офіційно визнають державами-спонсорами тероризму лише кілька країн, серед яких Іран і Північна Корея.

"Важко потрапити до цього списку. Ну, скажу вам, Росія заслужила право бути в цьому списку. Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це питання і проголосувати, і ми хочемо розпочати цей процес прямо зараз", – заявив Ліндсі Грем.

Крім того, сенатор-республіканець продовжує працювати над тим, щоб у Білому домі підтримали законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії. Він передбачатиме також 500% мита на товари, які імпортуються з країн, що купують російську нафту. За його словами, він мав "дуже хорошу розмову" з Білим домом.

"Я думаю, що ми вирішили більшість наших розбіжностей, і наступного тижня я повідомлю вам, на якому етапі ми точно перебуваємо", – сказав він.

Сенатор каже, що інтерес до ухвалення законопроєкту посилився.

"Ми спробуємо створити ще один фронт проти Росії Путіна. Росіяни вторглися в Україну і, як ми вважаємо, викрали 19 546 українських дітей з їхніх сімей в Україні. Яка правильна відповідь? Зробити щось з цим. Світове співтовариство має підняти свою д*пу і зробити це неприйнятним", – додав Ліндсі Грем.

Санкції проти Росії

Після атаки російських дронів на Польщу до Конгресу США подали законопроєкт, який може заборонити торгівлю з Росією. Йдеться про відновлення поправки "Джексона-Веніка".

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Конгрес готовий підтримати президента Дональда Трампа у запровадженні жорстких санкцій проти Російської Федерації.

