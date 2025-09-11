Також Нідерланди прискорять постачання двох із трьох своїх батарей Patriot.

Франція і Велика Британія заявили про намір відправити до Східної Європи свої винищувачі Rafale і Eurofighter у зв'язку з російською атакою дронами. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє Onet.

Він розповів, що союзники його країни зробили конкретні дії по допомозі після інциденту з дронами РФ. Нідерланди прискорять постачання двох із трьох своїх батарей Patriot.

"Вони також ухвалюють рішення про розміщення систем ППО малої дальності та систем противодронної оборони, направивши 300 солдатів", - пояснив міністр.

Також Чехія має відправити до Польщі три вертольоти Мі-17 і близько 1000 солдатів.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що направить до Польщі три винищувачі Rafale для патрулювання повітряного простору над цією країною та іншими країнами на сході Європи.

За його словами, він обговорив це рішення з генеральним секретарем НАТО Марко Рютте і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який "теж бере участь у захисті східного флангу".

На думку президента, не можна піддаватися "зростаючому залякуванню" з боку Росії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент США Дональд Трамп має нарешті зрозуміти безперспективність спроб "по-доброму домовитися" з російським диктатором Володимиром Путіним. Він зазначив, що спочатку Росія запускала все більше безпілотників по Україні, а тепер уже черга дійшла до однієї з країн НАТО.

