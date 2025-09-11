Привабливість країни для мандрівників традиційно зумовлена не тільки кліматом і культурою, а й доступністю безмитної тютюнової продукції та низькими цінами на сигарети.

Уряд Іспанії схвалив законопроєкт, який обмежує паління в громадських місцях, що може істотно вплинути на мандрівників. Про це пише euronews.

Пропонований законопроєкт заборонить куріння і вейпінг на відкритому повітрі, зокрема спортивні майданчики, пляжі, тераси ресторанів і барів.

"Ми завжди будемо ставити громадське здоров'я вище за особисті інтереси. Кожен має право дихати чистим повітрям і жити довше і краще", - заявила міністр охорони здоров'я Іспанії Моніка Гарсія.

Відео дня

Важливо, що пропоновані заходи викликали опір з боку власників ресторанів і барів, які стверджують, що цілорічна культура харчування на відкритому повітрі в Іспанії значно розвинена завдяки відвідувачам, які палять.

Цей законопроєкт може суттєво змінити умови для туристів, які відвідують популярні напрямки Іспанії.

Зазначається, що привабливість країни для мандрівників традиційно зумовлена не тільки кліматом і культурою, а й доступністю безмитної тютюнової продукції та низькими цінами на сигарети.

Згідно з новим законопроектом, звичайні цигарки, а також електронні цигарки, нікотинові подушечки, трав'яні продукти, кальяни та пристрої для нагрівання тютюну й інших речовин будуть заборонені на відкритих майданчиках, як-от пляжі, тераси ресторанів та барів, стадіони, спортивні центри, дитячі ігрові майданчики, автобусні зупинки та навчальні заклади.

Важливо, що поки що немає інформації про терміни набрання цими заходами чинності. Законопроєкт ще має бути схвалений парламентом і може бути змінений. Тепер куріння на відкритому повітрі, включно з пляжами, парками, скверами, школами, автобусними зупинками і спортивними спорудами, буде заборонено законом.

Примітно, що в пропозиції, схваленій урядом Іспанії, відсутні вимоги щодо простого пакування тютюнових виробів, яке, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вже прийнято 25 країнами.

Заборони для туристів

Дубайська авіакомпанія Emirates, а також турецька Turkish Airlines оголосили про заборону на використання пауербанків під час польотів. Брати їх із собою все ще можна, але заряджати гаджети на борту - ні. Під використанням авіакомпанії розуміють як зарядку самого пауербанка від бортової мережі, так і підзарядку пристроїв безпосередньо від нього.

Вас також можуть зацікавити новини: