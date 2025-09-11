До вечора 18 вересня в EGS можна забрати Ghostrunner 2, Monument Valley 2 та The Battle of Polytopia.

Epic Games Store вирішив порадувати своїх користувачів одразу трьома безкоштовними іграми. До вечора 18 вересня в магазині можна забрати ураганний екшен про кіберніндзю, продовження культової головоломки і барвисту стратегію.

Ghostrunner 2 – екшен-платформер від першої особи, дія якого відбувається через рік після подій оригіналу. Багато хто порівнює проєкт із Cyberpunk 2077 через загальну стилістику й атмосферу.

Monument Valley 2 - для тих, хто хоче відпочити від метушні та спокійно порозв'язувати головоломки. Геймплей такий самий, як і в першій частині: рівні нагадують лабіринти, що суперечать законам фізики.

The Battle of Polytopia – покрокова 4X-стратегія, у якій гравець бере на себе роль вождя одного з 12 племен. В Steam у гри 94% позитивних відгуків.

Наступного тижня в Epic Games Store можна буде забрати дві гри: артхаусну пригоду Samorost 2 і багатокористувацьку Project Winter.

Нагадаємо, у Steam днями вийшло велике оновлення з новим інтерфейсом. Тепер можна змінювати оформлення ігор у бібліотеці і навіть задавати їм альтернативні назви для сортування.

