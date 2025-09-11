Місцева спілка вважає, що товар з України нібито не відповідає європейським стандартам.

Французька організація яєчної промисловості (CNPO) звернулася до влади з заявою, що низка великих супермаркетів у країні продає сотні тисяч яєць з України. Вони нібито "не відповідають європейським стандартам для птахівницьких господарств та французькій забороні на вибракування пташенят-самців". Про це пише Poultry World.

CNPO вважає, що яйця з України можуть містити антибіотики, заборонені в Європі. За даними організації, принаймні 4 перевірки українських яєць, експортованих через Словаччину та Польщу до інших країн ЄС, виявили наявність речовин, які вважаються небезпечними для здоров'я людини.

У відповідь на звернення CNPO міністерка сільського господарства країни Анні Женевар надіслала листа до Європейської комісії з вимогою подальшого посилення санітарного контролю як у Франції, так і на рівні ЄС. Вона також виступила з проханням припинити імпорт яєць, що містять речовини, заборонені в ЄС.

Відео дня

Женевар зазначила, що французькій продукції має бути надана перевага над імпортними продуктами, які "не відповідають нашим нормам та очікуванням споживачів". При цьому вона констатувала, що кількість яєць, імпортованих з України, порівняно невелика.

Скарга від CNPO надійшла на тлі зростання попиту на яйця у Франції. Високий попит змусив деякі мережі імпортувати більшу кількість яєць, що викликало невдоволення французьких виробників. Глава спілки виступив із заявою, що CNPO "цілком здатна забезпечити великі супермаркети".

Торговельні відносини України та ЄС

Нагадаємо, квоти на постачання яєць до Євросоюзу, як і багатьох інших товарів, Київ вичерпав ще на початку серпня. Але у випадку з цим продуктом діяла інша, більш ліберальна система, тож експорт українських яєць до ЄС продовжився вже в "позаквотному" режимі.

Так само немає квот на постачання польських сирів - але вже в Україну. Тож цей більш дешевий молочний продукт поступово витісняє вітчизняні аналоги. Після введення мит США на товари з ЄС ситуація може стати для українських виробників ще важчою, оскільки імпорт може посилитися.

Вас також можуть зацікавити новини: