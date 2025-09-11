Координацію заходів здійснюватиме верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у Польщу для зміцнення стримування на східному фланзі альянсу. Про це пише Bloomberg.

За словами джерела видання, щоб обговорити особисті питання, буде також ухвалено політичну відповідь. Перша відповідь була представлена в середу, коли генеральний секретар Марк Рютте та інші лідери країн-союзників засудили "нерозважливу поведінку" Росії.

Військову відповідь координуватиме Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройні сил НАТО в Європі Алексус Грінкєвіч, який відповідає за планування і проведення всіх військових операцій альянсу.

Джерело стверджує, що командування НАТО наразі оцінює ситуацію і визначає, які поставки, якщо такі будуть потрібні. Гринкевич заявив:

"У перспективі нам належить зробити ще багато чого. Наразі країни-члени альянсу займаються удосконаленням озброєння, що дає змогу знизити витрати на ведення бойових дій. Ми будемо продовжувати це робити разом з усіма країнами альянсу".

Він зазначив, що альянс "зробить висновки, ми дізнаємося, що нам необхідно для поліпшення нашої позиції і протистояння цим обмеженим вторгненням".

Атака на Польщу - допомога союзників

Уже відомо, що Франція і Велика Британія відправляють винищувачі до Польщі. Планується перекидання літаків Rafale і Eurofighter для посилення повітряної оборони.

Нідерланди прискорюють передачу двох батарей Patriot, розгортають системи ППО короткого радіусу дії та комплекси протидії дронам, а також відправляють 300 солдатів. Чехія делегує до Польщі три вертольоти Mi-17 разом з екіпажами та близько 100 військовими.

