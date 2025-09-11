Рубіо запевнив Сіярто, що Трамп не відмовиться від своїх зусиль, і "це дає справжню надію на те, що ця руйнівна війна нарешті може закінчитися".

Американський лідер Дональд Трамп, який нещодавноемоційно висловився щодо вбивства українки у США, продовжить свої зусилля щодо завершення війни в Україні. Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо в телефонній розмові з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

"Щойно провів довгу розмову держсекретарем Марко Рубіо, під час якої подякував йому за мирні зусилля Дональда Трампа та уряду США. Трамп - єдиний лідер, що володіє силою повернути мир у Центральну Європу, і, на відміну від деяких європейських політиків, Угорщина твердо підтримує його місію", - повідомив Сійярто в соцмережі Х.

За його словами, Рубіо запевнив його, що Трамп не відмовиться від своїх зусиль, і "це дає справжню надію на те, що ця руйнівна війна нарешті може закінчитися".

Війна в Україні - позиція Трампа

Раніше міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Трамп віддає пріоритет припиненню війни в Україні, а не санкціям проти Росії. Такими словами він відповів на запитання про те, як США відреагують на китайські закупівлі санкційних російських вантажів скрапленого природного газу.

"Найбільша мета президента Трампа - це процвітання в Америці і мир за кордоном. Він шукає всі можливі шляхи, щоб завершити цю війну без надто великих руйнувань", - сказав Райт.

