Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України.

У Волинській області з літака на будинок упав боєприпас. Сталося це в селі Копилля.

Про це із посиланням на джерела у своєму сюжеті розповідає телеканал "Аверс". Зі слів жительки цього села на імʼя Тамара, літак кружляв на низькій висоті, а потім повернув у бік Білорусі. Зазначається, що згодом пролунав вибух, у деяких будинках повилітали шибки.

Телеканал зазначає, що у зруйнованому будинку мешкали батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. На момент інциденту в будівлі нікого не було.

Відео дня

Речниця територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Львові Софія Лепех-Давидович у коментарі журналістам підтвердила, що такий інцидент мав місце. За її словами, боєприпас випав з українського винищувача.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Мова про порушення правил польотів або підготовки до них.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді службового обмеження до 2 років або обмеження до 5 років, або тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавлення волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років.

Інші інциденти з літаками

11 вересня стало відомо, що на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання розбився український винищувач Су-27. Внаслідок аварії загинув пілот Олександр Боровик 1995 року народження. Причини та обставини загибелі пілота встановлюються.

Нагадаємо, що ввечері 22 липня 2025 року розбився винищувач Mirage-2000. Під час виконання польотного завдання сталася відмова авіаційної техніки. Пілот успішно катапультувався.

Вас також можуть зацікавити новини: