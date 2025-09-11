Деякі європейські чиновники вважають, що миру не буде, поки не зміняться лідери України і РФ.

Війна в Україні може затягнутися щонайменше ще на два роки. Таку думку під час спілкування з іспанськими ЗМІ висловила верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас, пише іспанська газета El Pais.

"Каллас не надто оптимістична щодо війни в Україні: вона вважає, що "залишилося щонайменше два роки конфлікту", - пише видання, не наводячи більш розгорнутих цитат.

El Pais також повідомляє, що в "кулуарах Страсбурга" бачать глухий кут у російсько-українській війні. Там занепокоєні тим фактом, що Росія "осміліла", свідченням чого є вчорашній напад на Польщу.

"Опитані джерела прогнозують, що війна затягуватиметься доти, доки не зміниться керівництво обох сторін", - пише El Pais.

