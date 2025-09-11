Кремль прагне підтримати ілюзіцію мирного життя для своїх підданих.

На тлі активізації українських глибоких ударів по території РФ росіяни вирішили відкрити для комерційної авіації аеропорт міста Краснодар, який було закрито з 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє Федеральне агентство повітряного транспорту "Росавіація".

"Відкриття аеропорту Краснодар не тільки збільшить можливості жителів і бізнесу в регіоні, а й зробить доступнішим відпочинок на курортах Азовського і Чорного морів. Росавіація повідомила російських експлуатантів про параметри роботи аеропорту Краснодар", - ідеться в повідомленні.

У Росавіації стверджують, що технічно і юридично аеропорт міг приймати рейси від сьогоднішнього ранку, але фактично регулярні польоти очікуються тільки з 17 вересня: перший рейс із Москви виконає "Аерофлот".

Відео дня

Слід зазначити, що в день повномасштабного вторгнення в Україну Росія закрила всі аеропорти поблизу українського кордону - від Брянська до окупованого Криму. Згідно з початковим планом "Київ за три дні" очікувалося, що заборона на польоти триватиме кілька днів або тижнів. Однак потім тимчасову заборону неодноразово продовжували. Більшість аеропортів у прикордонних регіонах та в окупованому Криму залишаються закритими для комерційних рейсів досі, але активно використовуються армією агресора.

Проте відносно віддалений від лінії фронту Краснодарський аеропорт став уже третім, де останнім часом відновилися польоти. Так, у травні минулого року повернувся до роботи аеропорт міста Еліста (столиця Калмикії), а в липні цього року запрацював аеропорт міста Геленджик на чорноморському узбережжі.

Закриття неба в Європі

Як писав УНІАН, після вчорашньої атаки дронів на Польщу і напередодні військових навчань РФ у Білорусі дві європейські країни закрили свій повітряний простір уздовж білоруського кордону.

Так, Польща на три місяці обмежила польоти у східній частині країни - уздовж кордонів із Білоруссю та Україною. Слідом за Польщею небо біля кордону з РФ і Білоруссю щонайменше на один тиждень закриває і Латвія.

Також повідомляється, що Польща має намір розгорнути додаткові 40 тисяч солдатів уздовж кордонів з Росією і Білоруссю.

Вас також можуть зацікавити новини: