Тепер громадяни Китаю фактично вважаються потенційною загрозою для безпеки США.

Національна аерокосмічна агенція США (NASA) пішла на безпрецедентний крок і заборонила доступ на свої об’єкти громадянам Китаю, які легально перебувають в Америці. Про це пише Interesting Engineering.

Як повідомила речниця NASA Бетані Стівенс, громадянам Китаю обмежили фізичний та віртуальний доступ до об’єктів, матеріалів та мережі - з безпекових мотивів. Зміни набули чинності на початку вересня.

Формально NASA є цивільною науково-дослідницькою структурою, яка не підпорядковується органам військової влади США. Тож громадяни Китаю, як і представники інших держав, досі могли працювати на агенцію як позаштатні підрядники, або брати участь в дослідницьких проектах як студенти. Тепер же усім їм заблокували доступ до ІТ-систем агенції та заборонили фізично відвідувати об’єкти.

Як пише Interesting Engineering, ці зміни відбулися на тлі посилення антикитайської риторики в США та ескалації американо-китайської конкуренції за домінування в космосі.

Зокрема США та Китай вже вступили в нову космічну гонку за висадку людей на Місяці. Так, американська програма Artemis передбачає висадку у 2027 році, хоча ці строки вже неодноразово зсувалися. Китай, якому краще вдається дотримуватися визначених строків, планує висадку своїх "тайконавтів" у 2030 році.

Також протягом останнього часу відбулося кілька гучних випадків, коли громадяни США китайського походження викрадали або намагалися викрасти американські військові технології, щоб потім передати їх у Пекін. Хоч NASA і є цивільною організацію, все ж таки вона активно співпрацює з Пентагоном. Тож ризик витоку секретної військової інформації саме через неї визнано занадто високим.

Суперництво США і Китаю

Як писав УНІАН, військові аналітики попереджають, що США ризикують програти війну за Тайвань, якщо Пентагон терміново не перегляне своє ставлення до безпілотних технологій і засобів протидії їм.

Свою готовність кинути виклик США, в тому числі у військовому вимірі, Пекін продемонстрував на початку вересня. Під час святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни Китай провів масштабний військовий парад, який оглядачі розцінили як неприховану погрозу Америці.

