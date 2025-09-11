Критики похвалили Borderlands 4 за геймплей і відкритий світ без завантажень / фото Gearbox

Рівно за день до виходу зарубіжні ігрові журналісти поділилися першими оглядами на кооперативний лутер-шутер Borderlands 4. На сайті Metacritic у гри 84 бали зі 100, а на OpenCritic – 85/100.

Оглядачі пишуть, що Borderlands 4 виправила багато помилок нещодавніх ігор серії та змогла повернутися до витоків. Гра відчувається більш повноцінним сиквелом Borderlands 2, ніж третя частина.

Відео дня
'Повернення до витоків': журналісти високо оцінили Borderlands 4

Розробники не відійшли від класичної формули, але при цьому зробили її веселішою і наповнили контентом. Дехто навіть називає четверту частину піком франшизи – багато в чому завдяки відкритому світу з вільним дослідженням локацій і нескінченними способами розважитися.

Одним із головних недоліків назвали технічний стан ПК-версії – він залишає бажати кращого. Деякі оглядачі сварять гру за нудний сюжет і "плоских" персонажів, зокрема, антагоніста. З нових механік критиці піддалося масштабування рівнів ворогів під гравця.

Самі розробники вже випустили релізний трейлер, показавши ключових персонажів, перестрілки і велику кількість лута. Borderlands 4 виходить сьогодні на ПК і завтра на PlayStation 5 і Xbox Series. В українському регіоні гра коштує 2999 грн.

Вересень 2025 року став "гарячим" місяцем для геймерів. За неповні два тижні вийшли Hollow Knight: Silksong, Cronos: The New Dawn і Hell is Us. А до кінця місяця вийдуть Borderlands 4, Dying Light: The Beast, Silent Hill f і Sonic Racing: CrossWorlds.

Тим часом Steam розкрив найпопулярніші збірки ПК у геймерів у 2025 році. На перше місце серед відеокарт вирвалася RTX 4060, а частка Windows 11 уперше перевищила 60%.

