'Повернення до витоків': журналісти високо оцінили Borderlands 4

Гра виходить сьогодні на ПК й завтра на PlayStation 5 з Xbox Series.

Рівно за день до виходу зарубіжні ігрові журналісти поділилися першими оглядами на кооперативний лутер-шутер Borderlands 4. На сайті Metacritic у гри 84 бали зі 100, а на OpenCritic – 85/100.

Оглядачі пишуть, що Borderlands 4 виправила багато помилок нещодавніх ігор серії та змогла повернутися до витоків. Гра відчувається більш повноцінним сиквелом Borderlands 2, ніж третя частина.

Розробники не відійшли від класичної формули, але при цьому зробили її веселішою і наповнили контентом. Дехто навіть називає четверту частину піком франшизи – багато в чому завдяки відкритому світу з вільним дослідженням локацій і нескінченними способами розважитися.

Одним із головних недоліків назвали технічний стан ПК-версії – він залишає бажати кращого. Деякі оглядачі сварять гру за нудний сюжет і "плоских" персонажів, зокрема, антагоніста. З нових механік критиці піддалося масштабування рівнів ворогів під гравця.

Самі розробники вже випустили релізний трейлер, показавши ключових персонажів, перестрілки і велику кількість лута. Borderlands 4 виходить сьогодні на ПК і завтра на PlayStation 5 і Xbox Series. В українському регіоні гра коштує 2999 грн.

