Сіярто запевнив, що Угорщина прагне добрих відносин з усіма своїми сусідами.

Віцепрем'єр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка вперше на новій посаді зустрівся з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

Реакція Качки

"Дякую вам, Пьотере Сіярто, за відвертість і конструктивний дух нашої першої особистої зустрічі", - написав Качка.

Віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції зазначив, що, зокрема, було підбито підсумки двосторонніх консультацій щодо прав національних меншин у нашій країні. Він запевнив, що з цього питання немає проблем по суті. Ба більше, він наголосив, що вже є рішення за всіма 11 пунктами, які порушувала Угорщина.

"Ми зацікавлені в більш всеосяжному діалозі з Угорщиною з питань політики щодо національних меншин", - додав Качка.

Також віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції поділився, що було обговорено співробітництво в галузі енергетики, щоб скоротити, а потім і повністю припинити постачання російських газу і нафти до Європейського Союзу.

Крім того, Качка заявив, що було досягнуто прогресу в обговоренні майбутнього України в Євросоюзі.

"Дійсно змістовна і прагматична розмова, спрямована на майбутню співпрацю! Ми сформулювали порядок денний для нашого діалогу, зокрема, на вищому рівні", - резюмував Качка.

Реакція Сіярто

Сіярто ж висловився про зустріч набагато стриманіше. На своїй сторінці в соцмережі X глава МЗС Угорщини написав, що Угорщина прагне хороших відносин з усіма своїми сусідами, включно з Україною. Проте він вважає, що відносини між Будапештом і Києвом зараз не в найкращому стані.

"І відповідальність за це повністю лежить на Києві", - додав Сіярто.

За словами глави МЗС Угорщини, Україна нібито позбавила українську меншину права використовувати свою рідну мову, а також ставить під загрозу свою енергетичну безпеку. Також Сіярто заявив, що Україна нібито "втягує Угорщину у війну проти її волі".

"Тим не менш, ми підтримуємо позитивні кроки, які зміцнюють довіру. У Будапешті відкрилася двомовна угорсько-українська школа, ми прийняли 12 500 українських дітей у літніх таборах, а нові залізничні маршрути тепер пов'язують Закарпаття з Будапештом і Віднем", - додав глава МЗС Угорщини.

Сіярто наголосив, що для Угорщини головними проблемами є те, що Україна нібито позбавляє угорську громаду на Закарпатті прав на використання своєї рідної мови, а також атакує нафтопровід "Дружба", яким російська нафта постачається в Угорщину.

"Ці удари не завдають шкоди Росії, вони завдають шкоди нам, загрожуючи нашій енергетичній безпеці. Тим часом Угорщина, як і раніше, постачає 40% імпортованої Україною електроенергії і 50% газу", - запевнив глава МЗС Угорщини.

Крім того, Сіярто вкотре заявив, що угорський народ нібито проти вступу України до ЄС через "загрозу економічним і безпековим інтересам Угорщини".

"Ми відкриті для хороших відносин з Україною, але ніколи не відмовимося від наших національних інтересів. Майбутнє угорсько-українських відносин залежить виключно від Києва", - підбив підсумки Сіярто.

