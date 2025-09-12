Нагадаємо, що для збиття дронів РФ залучалася авіація країн НАТО.

В ніч проти 10 вересня під час масованої атаки по Україні численні російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Для збиття безпілотників залучалася авіація країн НАТО.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував цей інцидент. Як повідомляє Clash Report, американський лідер не виключає, що сталася "помилка".

"Можливо, це була помилка. Але, незалежно від цього, я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації", – заявив він.

Президент США висловив сподівання, що "це скоро закінчиться".

Нагадаємо, що раніше Трамп проігнорував питання журналістів щодо інциденту з російськими дронами в небі над Польщею.

Атака дронів РФ на Польщу

Як відомо, 10 вересня біля 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Кілька з них було збито – для цього задіяли авіацію країн НАТО.

Bloomberg повідомляє, що військовий альянс готує відповідь на атаку дронів у Польщі. А координувати ці заходи буде верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що американський президент Дональд Трамп має усвідомити, що спроби "по-доброму домовитись" з російським диктатором Володимиром Путіним не мають перспектив.

"Президенту Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше й більше безпілотників – спершу проти України, а тепер і проти НАТО", – наголосив глава польського МЗС.

