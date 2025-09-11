За оцінками Фонду, сума коливається від 10 до 20 мільярдів доларів.

Міжнародний валютний фонд визначив, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть бути на 20 млрд доларів вищими, ніж оцінює уряд у Києві. Про це повідомляє Bloomberg.

Розбіжність з'явилася під час зустрічей співробітників МВФ з представниками українського уряду у Києві, присвячених обговоренню зовнішнього фінансування на 2026 і 2027 роки.

За оцінками МВФ, загальна сума, яку Україна повинна забезпечити, буде на 10-20 мільярдів доларів вищою, ніж прогнози Києва, які становлять 37,5 мільярда доларів за два роки.

Узгодження цих розбіжностей є вкрай важливим перед тим, як МВФ розгляне прохання України про нову програму кредитування, оскільки поточне фінансування вичерпується.

Більша частина фінансування з поточного пакету МВФ у розмірі 15,5 млрд доларів уже отримана Україною. Програма передбачала закінчення війни цьогоріч і розрахована до 2027 року. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко прагне до кінця року отримати схвалення нового пакету від правління МВФ, пише видання.

Україна не хоче збільшувати податкове навантаження на населення, незважаючи на рекомендації МВФ. Кредитор планує змусити уряд зменшити розмір тіньової економіки, який, за оцінками Кабінету Міністрів, становить понад 30% ВВП, йдеться в статті.

За інформацією Bloomberg, консультації триватимуть і сторони мають домовитися про суму наступного тижня.

Фінансова допомога Україні

Нещодавно Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Транш було профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ, його сума становить один мільярд євро.

Паралельно Конгрес США прийняв рішення про виділення 400 мільйонів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. Гроші стануть частиною загального фінансування країною оборонної політики на загальну суму 892,6 мільярда доларів.

