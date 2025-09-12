Прем'єр підкреслив, що влада Польщі абсолютно впевнена, що за цією провокацією стоїть Росія.

Будь-які спроби атакувати Польщу в майбутньому матимуть адекватну відповідь. Таку заяву зробив польський прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише tvp.info.

"Кожен, хто захоче будь-яким чином атакувати Польщу, буде адекватно покараний, як це було в ніч 10 вересня", – сказав він за підсумками засідання Ради національної безпеки країни.

Глава уряду Польщі додав, що Варшава пильно стежитиме за "подіями на східному кордоні", пов'язаними зі спільними навчаннями Росії та Білорусі "Захід".

"Ніщо не уникне нашої уваги, і ми, звісно, інформуватимемо про все наших союзників", – підкреслив Туск.

Прем'єр наголосив, що влада Польщі абсолютно впевнена, що за цією провокацією стоїть Росія. При цьому всі маніпуляції про те, що за атакою на Польщу нібито стоїть Україна, Варшава відкидає.

"Відповідальність лежить на Російській Федерації", – констатував Дональд Туск.

Атака дронів на Польщу: останні новини

Нагадаємо, 10 вересня Росія вкотре масовано атакувала дронами і ракетами Україну. Під час обстрілу частина безпілотників порушила повітряний простір Польщі, де для їх збиття залучалася авіація НАТО.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що поява російських дронів у небі над Польщею могла бути "помилкою":

"Можливо, це була помилка. Але, незалежно від цього, я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації", – сказав він.

