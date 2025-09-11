Досі з пасажирів брали по 8 доларів за можливість вийти в інтернет під час польоту.

Американська авіакомпанія Southwest Airlines, що є найбільшим лоукостером у світі, повністю скасує плату за Wi-Fi для своїх пасажирів. Про це пише Avianews.

Повідомляється, що з 24 жовтня цього року інтернет стане безкоштовним на всіх рейсах перевізника. Наразі підключення до Wi-Fi коштує пасажирам 8 доларів за переліт.

Безкоштовний доступ працюватиме на всьому парку авіакомпанії, що налічує 800 літаків, і зробить Southwest найбільшим авіаперевізником у США, який пропонує Wi-Fi без додаткової плати.

Інтернет у польоті буде без обмежень за обсягом трафіку. Пасажири зможуть не лише спілкуватися та ділитися фото, а й дивитися відео, працювати онлайн і відвідувати будь-які сайти.

Щоб скористатися послугою, необхідно бути учасником програми лояльності Rapid Rewards Customers. Втім, реєстрація у програмі є безкоштовною та можлива як заздалегідь, так і прямо на борту літака через бортову Wi-Fi мережу.

