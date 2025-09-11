Голова МЗС Польщі заявив, що поважає спроби Трампа завершити війну в Україні дипломатичним шляхом, але Путін занадто довго зловживав його добротою.

Президент США Дональд Трамп має нарешті зрозуміти безперспективність спроб "по-доброму домовитись" з російським диктатором Володимиром Путіним, сказав в інтерв’ю PBS News Hour міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він зазначив, що спочатку Росія запускала все більше безпілотників по Україні, а тепер вже черга дійшла до однієї з країн НАТО.

"Президенту Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше й більше безпілотників – спершу проти України, а тепер і проти НАТО", - сказав Сікорський.

Очільник МЗС Польщі висловив сподівання, що можна буде побачити серйозні скоординовані дії для того, щоб президент Путін усвідомив, що його "екзотичний проєкт відродження Російської імперії не має шансів".

Сікорський додав, що Польща поважає спроби зупинити російсько-українську війну дипломатичним шляхом та хотіла б якнайшвидшого миру для України.

"Але, на нашу думку, Путін відреагує лише на сильні кроки. Путін надто довго зловживав доброю волею президента Трампа", - зазначив польський міністр.

Він додав, що після російської дронової атаки, Польщі слід подбати про багаторівневу систему ППО на основі досвіду України, щоб мати змогу ефективно протидіяти російським безпілотникам у разі нових випадків.

Реакція Польщі на дронову атаку РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що на тлі спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025" Польща вирішила розгорнути близько 40 тисяч власних військових поблизу східного кордону. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик розповів, що польська армія провела навчання за участю 30 тисяч військових та солдатів НАТО, щоб адекватно реагувати на ймовірні загрози. Томчик висловив побоювання, що навчання можуть бути передвісником російської агресії проти країн НАТО та ЄС.

Також ми писали, що польське агентство аеронавігаційних послуг прийняло рішення на наступні три місяці обмежити польоти у східній частині країни - вздовж кордонів з Білоруссю та Україною. Вказується, що обмеження запровадили "з міркувань національної безпеки" на період з 10 вересня 22:00 до 9 грудня 23:59. У вказаній частині країни дозволені польоти лише військовим літакам. Крім того, цілодобово заборонені польоти цивільних безпілотних літальних апаратів. Примітно, що Латвія з 11 вересня на тиждень також закриває небо над кордоном з Росією та Білоруссю.

