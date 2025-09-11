Нацбанк враховуватиме потенційний вплив цього рішення у своїх прогнозах.

Національний банк України стежить за ситуацією щодо дозволу на виїзд з України чоловіків 18−22 років, проте ще не робить оцінок щодо впливу цього рішення на економіку і ринок праці зокрема. Про це сказав голова Нацбанку Андрій Пишний на брифінгу.

"Про це передчасно наразі говорити. Ми також уважно слідкуємо за дискусією, яка відбувається, слідкуємо за усіма публікаціями щодо того, який має ефект. Ми не даємо йому відповідних оцінок, але, звісно, будемо, якщо цей вплив буде матеріальним, враховувати його в наших прогнозах", - сказав він.

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук нагадав, що в липневому прогнозі регулятор закладав припущення про чистий виїзд за кордон цього року близько 200 000 українців, а за останніми наявними даними, цей виїзд становить трошки більше 100 000 осіб, тож наразі прогноз цілком справджується.

Андрій Пишний додав, що після внутрішніх обговорень у Нацбанку не очікують в цьому питанні "якоїсь драми".

"Але подивимося. Ми слідкуємо за розвитком подій, за всією палітрою ризиків, які, так чи інакше, виникають - десь згасають, десь підсилюються", - резюмував він.

Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Кабмін наприкінці серпня оновив правила перетину державного кордону під час дії режиму воєнного стану. Чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили безперешкодно перетинати кордон.

За словами представників бізнес-спільноти, відкриття кордонів для українських чоловіків у віці 18–22 років загрожує втратою робочої сили на ринку праці: молодь вже почала звільнятися з роботи, плануючи виїзд з країни із наміром залишитися за кордоном.

Президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак у коментарі УНІАН розповів, що системний виїзд молоді до 22 років посилюватиме дефіцит кадрів, знижуватиме продуктивність та інноваційний потенціал і погіршуватиме демографічний профіль робочої сили.

